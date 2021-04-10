老師憂授國安教育誤踩紅線　楊潤雄指教局有相關支援

高中「通識教育科」將改名為「公民與社會發展科」，課程以香港、國家和當代世界三個主題為核心內容。教育局局長楊潤雄今早(10日)在電台節目表示，會將國家安全教育與不同科目「有機」結合，為學校提供的教材會不同於政府部門及相關專家，強調國安教育不是要培養學生成為法律專家，不僅會教授《港區安全法》內容，而是教授國安概念、身份認同等。

有意見擔心教師在公民與社會發展科教授國情時，或會誤踩國安法紅線，楊指出，國安法涉及的4條罪都是大罪，一般市民若果愛護國家，不應有擔心，又稱若老師在教學上遇到問題或困難，可與同事多作討論，亦可向教育局尋求支援。

楊續指，公民及社會發展科(即通識科)其中一個範疇，是改革開放以來的國家發展，會觸及經濟、科技，或中國參與的國際事務等議題，在教授國家發展時，當然可以提及國家在發展中遇到的困難或挑戰，但不應將所有事情二元化，即以好壞敍述相關情況。

對於可否向學生展示被北京評為失實的外國傳媒報道，他認為不應有太多假設性的考慮，認為教師最重要是以學生利益為出發點，提供真實、準確資訊，尋求多方面分析及持平討論。至於課堂上能否提及文化大革命，他認為要視乎題目，指中國歷史長久，要考慮教授的內容想達到甚麼目的，又指中國歷史科亦會提及中國改革開放前的事。