無牌補習社超額收生　疫魔火災隨時攻陷

隨着早前復課，莘莘學子逐步回歸校園，家長為讓子女趕上進度，紛紛交託補習社督導功課，令補習社生意其門如市。但東網巡查發現無牌補習社氾濫，不少違規超收學生儼如「集中營」，有位於三無大廈的補習社，更隱藏消防危機。有議員直斥教育局「懶」巡查，令稚嫩的學童逼於侷促的環境學習，隨時等待疫魔來臨。

「以前請過人幫手，但係質素唔得，所以最多都係收10個（學生）。」土瓜灣一幢屬三無大廈的唐樓單位經營補習社的女老師，向佯裝替子女找補習社的東網記者解說，上址面積約500平方呎，有客廳、睡房、廁所及廚房，與一般住宅無異，內設有多張書枱，9名戴上口罩的小學生正在做功課，部分枱與枱之間距離少於一米，學生要離座的話，需「打側身」才能通過。而上址梯間存放不少雜物，當中有大型的垃圾桶及掃把等清潔用具，又有一個小型的棄置雪櫃，令梯間通道更變得狹窄，一旦發生火警，定必影響逃生。

旺角一個商場內亦有不少補習社，其中一間約600平方呎的商舖內，擠滿約15名學生，室內部分以成人般高度的屏風作間隔，並放有多張書枱，部分學生正在做功課，亦有部分等待家長接走的學生，相互近距離玩手機，社交距離甚近，存在播疫危機。

有業界透露，市面許多違規招收學生的補習社均沒有領牌，只是「偷雞」經營，這類補習社只是小本經營及以「熟客」為主，若正式領牌成本太高。他直言，教育局甚少巡查，故多收幾個學生亦「博得過」。

議員葛珮帆指本港仍受到疫情困擾，太多學生集中在面積細小的補習社始終有傳播風險，而當局疏於執法，才有人鋌而走險，「偷雞」經營，她促教育局加強巡查，並檢討相關政策。教育局證實位於土瓜灣三無大廈及旺角一商場內的補習社，並非根據《教育條例》註冊或臨時註冊的學校。發言人稱，涉經營非註冊或非臨時註冊學校即屬違法，一經定罪，可處罰款25萬港元及監禁2年，而過去3年，分別有57、47及15宗涉嫌營辦未經註冊或臨時註冊學校個案。

土瓜灣的補習社負責人陳小姐解釋有時學童放學後等待家長接送，才在單位內短暫逗留，她指日後會改善問題。