認強姦醉酒遠房女姻親　菲裔酒保判監46個月

30歲菲律賓裔酒保去年1月到親戚家聚會後，強姦喝醉酒的遠房女親戚。女事主酒醒時赫然發現該酒保正與她性交，將事件告之兄長並報警。該酒保上月於高院承認一項強姦罪，暫委法官游德康為他提取心理報告，押後至今天（12日）判刑。 法官今指本案事主在自己住所，被與她有親戚關係的被告強姦，犯案時更沒有使用避孕套，都加劇案情的嚴重性，而且事主在事隔一年後仍感受創。考慮到被告認罪，法官最終判他監禁3年10個月。

被告Roxas Mark Angelo Miguel Lazaro承認於去年1月31日，在強姦28歲、與他有姻親關係的女事主X。 法官今天以5年監禁作量刑起點，因上列的加刑因素將之上調至5年9個月。因被告認罪可減刑三分一，故最終刑期為3年10個月。

今日辯方求情時指被告沒有案底，犯案時並沒施用過分武力，而且是沒有預謀犯案。法官則指據被告的心理報告顯示，他除有酗酒問題外，並無任何心理問題。被告向心理學家稱以為事主自願與他性交，心理專家認為被告重犯風險屬低。不過法官就指，事主的創傷報告顯示她現時仍有情緒波動且有創傷及抑鬱症狀，並就事件感羞愧，需要接受心理治療。