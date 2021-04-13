酒吧業憂查顧客疫苗紀錄起衝突　食肆批逼打針致勞資對立

香港持牌酒吧會所聯會創會會長梁立仁今早(13日)在電台節目稱，政府要清楚說明，若員工身體不適合接種疫苗，是否可獲豁免，或以每兩周檢測1次代替。他相信有顧客會希望到酒吧消遣而接種疫苗，但擔心在檢查顧客打針與否時產生摩擦，若有顧客未接種疫苗，法律責任不應在酒吧，而在顧客本身。

新冠疫苗接種屢現死亡個案，導致市民信心大減，接種率一沉不起，政府為求「谷數」，遂計劃分階段放寬食肆等處所的限制措施，以迫使員工及食客打齊兩針疫苗為最終目標。

有茶餐廳負責人稱，要求員工接種疫苗，以及強制顧客使用「安心出行」程式有難度，認為措施是將僱主及員工放在對立面；有員工私下質疑，萬一接種疫苗後有不良反應，僱主是否會負責。負責人又說，由於茶餐廳一般面積較小，難以放置12人的大枱，亦不會營運至凌晨，相信大部分茶餐廳不會為放寬堂食限制，而執行新措施。

香港餐飲聯業協會會長黃家和亦稱，政府推出分階段放寬堂食限制措施前，未有與業界商討；若有員工因為身體問題等特殊因素，未能接種疫苗，政府會如何安排。他會向業界收集更多意見後，再向政府反映，相信業界會理性，亦相信僱主不會因員工不願接種疫苗而解僱對方。

另外，政府宣布，接種完兩劑疫苗兼取得非確診結果人士，可到安老院舍探訪親友，香港安老服務協會主席陳志育則稱，詳細安排仍要與相關部門商討，在恢復探訪初期，仍要實施探訪時間、人數等限制，亦會為探訪人士安排特定房間，以免他們接觸到其他院友。在推行新探訪政策的同時，亦應保留現有恩恤安排，容許未接種疫苗，但持有72小時內非確診證明的親友，入院舍探訪。