谷打針被質疑或現「疫苗食肆群組」　林鄭無回應

政府為谷針，昨（12日）公布「疫苗氣泡」吸引市民接種新冠疫苗，特首林鄭月娥今早（13日）形容，本港疫苗接種情況裹足不前，故決定提供具體誘因，更指有多則社評形容目前措施仍然不足。對於外間質疑疫苗安全問題，她重申專家認為「疫苗效益大於風險」，又強調自己有以身作則，至今並無不適，甚至「愈做愈精神」。此外，她並無回應當局有否評估出現「疫苗食肆群組」的風險。

林鄭提到，全球目前有7億人已接種疫苗，形容各國均以疫苗作為防疫手段，認為香港不能夠例外，強調疫苗安全有效，亦有科學及客觀數據支持；但承認疫苗自2月底開打以來，因為各種原因而令市民有猶豫，故自己以身作則率先接種，至令仍未有不適。

被問到林鄭昨曾稱酒吧、卡拉OK場所是「Non-essential（非必要）」，但對有關行業的從業員則可能是「Essential（必要）」時，她澄清昨指英國政府重開當地的酒吧、理髮店等「Non-essential Business（非必要行業）」，又提到香港的酒吧雖然關閉數月，但理髮店一直無被勒令停業，直言「我覺得理髮店係essential」。

至於有市民質疑「安心出行」的私隱及安全問題方面，她強調有關應用程式「無不公開、不透明」，形容「無人日日監視你哋」，批評經歷10多個月反對修訂《逃犯條例》風波，以及連串假消息及抹黑，令香港難以推行更嚴格的防疫追蹤措施。她舉例指，在康文署等場地以「填紙仔」形式登記資料有困難，又提到未來須使用「安心出行」後，要照顧可能無手機的小童和長者等，會研究為他們提供額外安排。

至於消費劵自推出至今坊間一直劣評如潮，被問到會否重新考慮派錢時，林鄭指財政司司長辦公室同事正努力進行相關準備工作，故不作評論。