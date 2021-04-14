8間療養院放寬探訪　要家屬買試劑自測被轟欠妥　醫院管死撐可靠

因應新冠肺炎疫情趨勢，醫院管理局轄下8間療養醫院，將於下周三(21日)放寬探訪安排，容許曾接種2劑疫苗家屬，在探訪24小時前自行購買試劑作快速測試，但有醫生批評測試工具屬「無註冊、無監管」，若結果失準可致院舍甚至社區大爆發。醫管局高級行政經理梁明今早(14日)在電台節目表示，院方會主動聯絡家屬，解釋細節及預約登記，家屬毋須致電院方預約。

他表示，已完成第2劑新冠疫苗接種14日以上的探訪者，可選擇沿用提供72小時內有效的病毒檢測；亦可以自行到各大超市或註冊藥房，購買抗原測試的試劑檢測，之後拍攝1張相片，需拍到探訪者的容貌、檢測結果，以及用紙張列出檢測日期及時間，而探訪當日亦要帶同試劑的說明書或包裝盒到場，讓醫院職員核對。

此外，局方認為現時市面上的快速抗原測試試劑都可靠，暫時無任何試劑會出現錯誤結果，重申安排只是為家屬提供多一個選擇，令病人及醫院職員更獲保障。

8間實施「特別探訪安排」的療養醫院如下：

港島

●舂磡角慈氏護養院

●黃竹坑醫院

●東華三院馮堯敬醫院

九龍

●靈實醫院

●香港佛教醫院

●瑪嘉烈醫院荔景大樓

新界

●沙田慈氏護養院

●博愛醫院田家炳護養院