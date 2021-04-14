觀塘裕民坊有商戶死守拒遷　執達主任今到場封舖

觀塘裕民坊即將重建為市區重建局商場，但仍有約4戶商戶尚未離場，其中一個經營清潔公司的商戶今(14日)遭法院執達主任到場封舖。有關注團體透露涉事商戶不滿賠償安排而不欲離場，更一度表示要以死控訴，現時暫被勸服，回家休息。團體負責人批評市建局未處理好安置賠償問題，同時沒有妥善回應商戶訴求，狠批「離譜到暈！」

團體活在觀塘負責人馮炳德表示，今次被封舖的涉事商戶羅先生已年屆70歲及患有高血壓，他過往與妻子於裕民坊經營一間約100多呎的清潔公司，直至年前因身體問題而轉租他人作古玩生意。該舖位現時已被拉閘及貼上通告，通告列明該舖已於今日被律政司司長收回，若有人未得律政司司長同意而擅自進入，將報警查究。

馮炳德引述羅先生指，今次僅獲市建局賠償約100多萬港元，遠低於市建局可開出的最高賠償額，令羅有感難以維生，今日為此與市建局討論但不果，談及日後生計時被人建議領取綜援解決，於是情緒激動，一度表示寧願放棄賠償，以死明志，幸最後被勸服。馮炳德希望市建局欲清拆重建裕民坊，就該做好安置賠償，不應難為商戶。另一售賣果汁及零食的留守商戶董女士則表示，眼見鄰舖被封，擔心執達主任隨時到場突襲封舖。她坦言營業多年，不願考慮市建局的賠償或搬遷建議，打算留守到最後。

市建局回應指，一直協助作為違例構築物佔用人的商戶及提出特別搬遷安排，早前已向該4名不肯遷出的商戶發出最後書面通知。至於上述羅先生的個案，法庭執達主任已於上月及本月兩度向他送交收樓令，於是今日執行法庭命令收回該舖位。執達主任已為舖內財物列出清單並交由市建局作紀錄。市建局會暫存有關物品，佔用人可作聯絡及取回。