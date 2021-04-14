香港成外派員工住房租金最昂貴城市　每月租金高達83,466元

香港生活指數高昂，雖然租金水平較去年下降超過5%，香港繼續蟬聯全球外派員工住房租金最昂貴城市，每月租金平為10,769美元，即83,466港元。紐約及東京則分別排行第2及第3位。

新冠疫情衝擊商務出差及外派工作，人力資源顧問機構ECA International公布最新調查結果，指出香港連續第4年成為全球外派員工住房租金最昂貴的城市。在香港，國際行政級別管理人員常住地區中，一間不包家具的三房寓所的平均月租約為10,769美元，較2020年下跌5.95%。

ECA International亞洲區域總監關禮廉表示，受到新冠肺炎疫情影響，外派員工通常入住的高檔地區住房需求有所減弱，因此香港今年的住房租金罕見地錄得下調。整體來說，疫情重挫全球經濟，尤其嚴重限制海外員工外派至香港的數目。而且本港失業率創逾15年來高位，令市場對高級住宅的需求大幅降低，導致住房平均租金下降。惟他同時承認，儘管今年的租金差距已稍為收窄，但香港的租金水平仍遠高於亞洲區其他城市及紐約，繼續高踞榜首。

此外，鄰近香港的台灣所有城市的排名都有所上升，其中以台北最為顯著。它的排名上升20位，躍升至全球外派員工住房租金最昂貴城市第29位。關續稱，台灣是今年亞太區內住房租金錄得明顯升幅的少數地方之一，台北的每月平均住房租金為4,101美金，較去年上升超過5%。他指，住房租金上升是由於台灣去年成功控制當地疫情擴散，加上曾外派中國大陸的人員回流，以及當地對主要行業人才的需求急切，增加市場對住房的需求，令不少高級住宅區的租金有所上升。

同時，新加坡的全球排名則下降了一位，排第26位，其租金平均下跌超過2，平均月租是4,210美元。至於部分，部分依賴國際旅遊業的地方都受到嚴重打擊，如泰國曼谷下跌19名至第49位，而越南河內則下跌12名至第81位。

至於歐洲，租務市場仍相對穩定，倫敦是排名最高的歐洲城市，在全球排行第4位。關表示，雖然歐洲的租金基本維持穩定，但新冠疫情對租金的影響並未真正浮現。疫情實際上凍結了很多地方的房地產市場，而非直接對租金下調構成壓力。