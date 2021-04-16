東方日報A1：政府乞針指向百萬後生仔　16歲都制

新冠肺炎疫苗接種計劃推行至今已50日，面癱、中風及針後死亡等嚴重異常個案嚇怕不少市民，但港府就再三出招催谷市民打針，昨進一步下調接種人士年齡，16歲或以上人士下周五起可預約接種由內地及德國藥廠研發的復必泰疫苗；18歲或以上人士可接種內地的科興疫苗，未成年接種者需出示家長同意書才能打針。港府同時一刀切決定，全港社區疫苗接種中心只營運至9月底，意味屆時市民將無法再接種復必泰，市民最遲8月底前要接種這款疫苗的第一劑。9月後港人便「無得揀」，或只能到私家醫生診所等接種科興疫苗，醫學界直斥港府的決定及手法令人反感，斥這種推廣打疫苗方式不恰當。

政府公布，至昨午本港僅有64.4萬人接種第一劑疫苗，佔16歲以上人口約9.7%，明顯落後於其他地方。為提高接種率，公務員事務局局長聶德權宣布，擴大接種組別到16歲至29歲人士，涉108萬人，屆時整體計劃已涵蓋650萬人，佔全港人口88%。有關人士可於下周五、即本月23日上午9時到預約網站登記接種，當局亦會進一步在計劃網站披露更多相關資訊。

他續稱，未來會增加3間接種復必泰的社區接種中心，全港社區接種中心將運作至今年9月底，因復必泰疫苗數量有限，保存期較短，故市民若想接種復必泰，必先要在8月底前完成接種第一劑，更提醒市民勿最後關頭一窩蜂預約，致未能及時接種。至於科興疫苗因保存期較長，故9月後仍可在1,600間私家醫生及醫管局普通科門診安排接種。

當局共訂購了750萬劑復必泰疫苗，但不安排分批供港，又悍然決定在9月前關閉社區接種中心，連串動作被質疑是為催谷接種數字並配合「疫苗氣泡」，聶回應時「死撐」曾與藥廠商討復必泰疫苗供港時間，惟疫苗涉及冷凍鏈及須打針的有效期較短。他強調，並非要強迫市民打針，但本港須盡快恢復經濟及跨境出行，屆時可能會有帶病毒的輸入人員，若不能增加社區防疫屏障，外來人士入境便會令社區防疫屏障爆破。

公共醫療醫生協會會長馬仲儀直言，政府指最遲8月要接種第一劑復必泰疫苗的說法令人反感，並認為這種說法異於一般公共衞生政策推廣，會令本身對疫苗有猶豫的市民更為卻步，不利防疫，促政府不要再以「不恰當方式」宣傳疫苗接種。她又稱不明白為何政府不再購入新批次復必泰，反而於9月停打，質疑政府做法是否為公共衞生着想。

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