涉違國安法兼欺詐　黎智英收押逾百日再提堂

壹傳媒黎智英先後被控欺詐及違反《港區國安法》，早前被終院撤銷保釋，其後曾向高院申請保釋但遭拒絕，至今(16)已還押106日。黎今日分別就前年「8.18」及「8.31」兩宗未經批准集結案接受判刑，至於違反港區國安法及欺詐兩案則於下午2時半在西九龍法院提堂。

官司纏身的黎智英，與其2名兒子及壹傳媒多名高層等共10人，分別涉嫌違反《港區國安法》、串謀欺詐或煽動意圖罪，去年8月被警方國家安全處拘捕。黎智英、壹傳媒集團營運總裁兼時任財務總裁周達權，及行政總監黃偉強事後被落案控告欺詐罪，指他們違反地契使用價值5.16億港元將軍澳工業邨的地段，並隱瞞香港科技園公司，令與黎智英相關的公司獲得租金利益近2,000萬元。

3名被告為73歲的黎智英、63歲的周達權和59歲的黃偉強。黎和周報稱公司董事，黃則報稱行政總監。控罪指，3名被告於2016年6月27日至2020年5月22日期間藉着欺騙，即向香港科技園公司隱瞞，沒有或未曾在違反於1999年5月25日訂立的租契的情況下使用在將軍澳工業邨駿盈街8號的處所；以及向科技園公司虛假地表示，是在該租契所容許的情況下，使用或曾經使用該處所或該處所的部分，並以此意圖詐騙及誘使科技園公司不執行租契下的權利去採取行動，導致該蘋果日報印刷有限公司及或力高顧問有限公司獲得利益；或導致科技園公司蒙受不利或有相當程度的可能性會蒙受不利。

至於黎智英被指違反港區國安法的案件，就會在下午2時半在西九龍法院另一個法庭再提訊。控罪指，黎於2020年7月1日至12月1日期間，在香港請求外國或者境外機構、組織、人員，實施對香港特別行政區或者中華人民共和國進行制裁、封鎖或者採取其他敵對行動。