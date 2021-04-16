積金局今年3月收近300宗投訴　主要涉僱主拖欠供款

強制性公積金計劃管理局向立法會人力事務委員會提交強積金實施進度報告，當中提到今年3月，積金局收到296宗投訴，較上月收到215宗投訴多。在本月的投訴中，有73%、即216宗都是針對合共158名僱主所提出，主要涉及僱主拖欠供款；勞工處於同月亦接獲31宗涉及強積金的投訴，大多與不當地扣除僱員工資及拖欠供款有關。

積金局表示，在296宗投訴中，73%屬與僱主有關的投訴，每個個案或涉多於一個事項，當中211宗涉僱主拖欠供款；有77宗指僱主沒有安排僱員參與強積金計劃；3宗指僱主強迫僱員轉為自僱人士。此外，有80宗投訴是對受託人、中介人及職業退休計劃等的投訴。

該局續稱，今年3月共申請18張傳票作出檢控，當中9宗涉提供虛假陳述；6宗涉拖欠供款；2宗涉沒有遵從法院命令；1宗則為僱主沒有安排僱員參與強積金計劃。積金局亦有代表僱員入稟法院提出追討拖欠供款的申索，單是3月已有90宗入稟小額錢債審裁處，涉及293名僱員，另有6宗入稟至區域法院，涉及88名僱員。局方又指，於3月曾主動巡查209間僱傭機構。

根據進度報告的最新數字，截至今年3月底，僱主登記人數約30.72萬人，較上月底增加約700人；僱員登記人數約有269.67萬人，較上月底減少約5,600人。另外，有約23.02萬名自僱人士登記強積金計劃。