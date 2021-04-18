我有正能量：「耆」逢敵手　增與年輕人交流

近年電競運動逐漸興起，更成為明年亞運會的比賽項目，吸引大批年輕人參與。但電競絕非只是年輕人的專利，一眾「活到老，學到老」的長者亦可參與。有中學連同長者組織及大學合作舉辦長幼電競賽，讓學生指導長者從零開始體驗電競，藉此打破老友記與電競之間的鴻溝，並推廣長幼共融，希望做到「社交有距離，關心零距離」。

「大家可以用最鍾意嘅英雄角色。」、「慢慢上緊，有敵人嚟喇，快啲走呀。」、「快啲掩護我呀！」在萬鈞匯知中學的一間課室內，中三學生勞皓朗、蔡慧怡及就讀中一的周壁翹正與3名老友記彭翼寰、譚志成及鄭賽珠一同玩電競遊戲。6人分成兩隊，3對3決戰，現場笑聲滿載，更不時傳來戰略對策及「求救」聲。

香港浸會大學、萬鈞匯知中學及基督教靈實協會早前合作舉辦「寶刀未老—長幼電競賽」，活動由去年12月展開，並在4月9日舉辦決賽，總共約70名中學生、大學生及長者參與。「我哋呢代人，好似永遠同遊戲擦身而過，唔容易同遊戲產生交集。」彭翼寰、譚志成及鄭賽珠3位年齡加起來年逾200歲，3人皆是首次接觸電競，但打起電競來仍然不遜於年輕人。踏入花甲之年的彭翼寰指當初是出於好奇而參加，接觸過後更迷上電競這項活動，覺得很好玩、很刺激，更是一個很好的橋樑，可以促進與年輕人接觸及溝通。

年紀最大的鄭賽珠表示初時對電競有誤解，覺得沉迷打機的年輕人很頹廢、很懶散，但親身接觸後才發現打電競並不簡單，「原來玩電競都要思考、分析、細心投入。」她更列舉出打電競對長者帶來的好處，包括訓練手腳協調、腦筋靈活，更因此認識很多年輕朋友，使自己的心境亦變得年輕。而譚志成則笑言與年輕人配合毫無難度，最重要是保持溝通，但表示很少會與年輕人分享自己的人生經驗，「大家互相溝通啦，冇話教唔教嘅。」

「打機係比較放鬆嘅，但電競就可能會緊張啲、壓力大啲。」周壁翹希望透過活動了解更多長者的想法，之後可以與婆婆有更多共同話題。蔡慧怡認為活動很有意義，可以把年輕人喜歡的東西傳遞給長者。而勞皓朗坦言長者分享的人生經歷令其獲益良多。