港府防疫又漏招　失守方發南亞禁飛令　專家斥後知後覺

俗語有云「唔見棺材唔流淚」，今(19日)又一語成讖！1名29歲印度裔工程師確診「N501Y」變種病毒株，與他同住佐敦的女友遭傳染，成為首宗在社區感染變種病毒個案。一向「歎慣慢板」的港府高官待得社區失守方急急宣布，明起(20日)禁止印度、巴基斯坦及菲律賓等高危地區民航客機抵港14天。香港大學感染及傳染病中心總監何栢良今早(19日)在電台節目稱，過去兩三周輸入個案上升，當中最少近半帶有變種病毒，難以理解為何港府遲遲不宣布禁飛，批評當局後知後覺。

他認為，政府堵截輸入個案僅依賴「航班熔斷機制」並不足夠，若有國家或地區風險因素增加，當局應盡早採取禁飛等措施，好過出事後才補鑊，屆時確診個案或已在機場走漏，至酒店檢疫期間才可發現。

何推測，印度裔變種病毒患者在檢疫酒店受感染機會較大，要求盡快將其病毒基因圖譜，與同一檢疫酒店內確診的其他病人的基因圖譜作對比，以調查其感染原因。內地及新加坡等地曾有檢疫酒店出現傳播鏈，究其原因包括共用升降機。他指政府有責任對酒店的防疫措施提供專業技術支援，如安排檢疫酒店員工做血清檢測，並將檢測收緊至每周一檢，同時考慮使用臭氧消毒等。

中文大學呼吸系統科講座教授許樹昌認為，若禁飛令實施兩周，上述地區的風險仍然很高，當局要考慮延長有關地區抵港人士的檢疫期至28日。他又說，變種病毒傳播力較一般病毒高60%至70%，若早有病例傳入香港，較早時應會錄得其他個案，加上酒店通風系統無發現問題，故推斷只是該名印度裔患者潛伏期特別長，而非在本地受感染。

呼吸系統專科醫生梁子超則形容，本港疫情正面對內憂外患，即使港府對高危地區發「禁飛令」，惟有關地區的疫情不可能在短期內好轉，敦促當局要交代14天之後的安排，同時要監察本港有否出現印度「E484Q」和「L452R」雙重變異病毒，而本港外傭中介及當地滯留人士亦要做好禁飛令延長的準備，或短期內不能返港。

內憂方面，梁指該名變種病毒患者的病毒量很高，加上曾在社區長時間逗留，令播疫風險更大，建議當局在患者曾到過的區域加強檢測。他又警告，「願檢盡檢」出現缺口，本地檢測物資短缺情況嚴重，如樣本樽不足，有病徵人士無法及時檢測，引申嚴重的診斷滯後問題，令確診病例未能斷尾，加上輸入個案不斷，難以清零。