終院判禁蒙面法有效　首宗不認罪案件開審

禁蒙面法於年10月5日凌晨起實施，即日有2名男女涉嫌違規被捕，他們否認非法集結、在身處非法集結時使用蒙面物品2罪，成為首宗因涉嫌違反禁蒙面法而被檢控的案件，但案件要待終審法院於去年12月裁定禁蒙面法沒有牴觸《基本法》，直至今天（19日）才在觀塘法院開審。警長供稱，男被告的衣著雖然與街坊無異，但當時未有疫情出現，他帶備口罩、雨傘及背囊，不可能只是落街跑步。

18歲男被告吳隆平，報稱是城市大學一年級學生；38歲女被告蔡玉雲，報稱無業。2人同被控於2019年10月4日及5日，在藍田啟田商場外的啟田路一帶非法集結。另控他們在2019年10月5日同地，無合法權限或合理辯解而使用相當可能阻止識別身份的蒙面物品，即耳掛式口罩。

警長舒展鵬供稱，當日凌晨1時30分，他收到指示要前往啟田商場外，處理堵路事件。當警車沿啟田道行駛時，舒看見2名分別穿白衣和灰衣的男子在行人路上，突然有人大喊：「有狗啊，快啲走啊！」2名男子轉身往反方向跑，附近堵路的50多名黑衣人亦四散。其後舒和隊員下車追截該2名男子，白衣男成功逃脫，灰衣男則不慎跌倒，被警員制服拘捕，及後發現他就是男被告。

辯方盤問舒時，指男被告與示威者無關。惟舒不同意，表示「有狗啊，快啲走啊！」是出自男被告口中，而他轉身逃跑的行為亦顯示與示威相關，加上他的衣著可疑，帶備口罩、雨傘及背囊等物。