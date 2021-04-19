涉助人由理大逃走　7人被控妨礙司法公正

前年11月理工大學衝突期間，7人涉嫌意圖協助理大內的人士逃避警方逮捕，當中包括立法會議員鄭松泰的助理鄭錦滿及一名民政署行政主任。7人現被控作出一項或一連串傾向並意圖妨礙司法公正的作為罪，案件今天（19日）在九龍城法院提訊。7名被告暫毋須答辯，裁判官把案件押後至下星期二（27日），屆時會轉介往區域法院提訊。他們現准以2萬至10萬港元保釋，期間不可離港，需交出包括BNO在內的旅遊證件，並需守宵禁令及定時往警署報到。

7名被告依次是葉嘉祺（27歲，司機）、何志豪（28歲，裝修工）、鄭錦滿（32歲，立法會議員助理）、陳啟賢（33歲，民政事務總署行政主任）、黃逸滔（25歲，無業）、馮思睿（30歲，舞台燈光工人）及林泳汶（31歲，廣告導演）。控方不反對各被告保釋。

7人被控於或約於2019年11月20日，在香港連同其他人，意圖妨礙司法公正而作出一項或一連串有妨礙司法公正傾向的作為，即作出一項或一連串意圖協助其他人逃避逮捕的作為，而他知道前述的其他人會被香港警務處逮捕。據了解，當日有被告是自區內的水渠被拉出及拘捕。