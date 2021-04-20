Dr.東：小朋友常捽眼或患過敏性結膜炎　嚴重可影響睡眠及情緒

小朋友捽眼未必是一時貪玩，可能是眼睛敏感引起。有機構調查發現，90%受訪家長表示小童曾有捽眼行為，部分甚至不停眨眼，多是眼痕、眼敏感及眼乾所致。醫生指出，捽眼是眼敏感的重要病徵，但普遍家長的求醫意識不高，眼敏感的嚴重性不容忽視，可影響小童的專注力、睡眼質素及情緒，嚴重者可致角膜發炎及受損，影響視力。

奧比斯上月進行網上問卷，收集473名小學家長的意見，了解現時小學生的敏感情況。調查結果顯示，本港小童的敏感情況嚴重，逾70%小童有不同的敏感問題，包括60%患有鼻敏感、30%有皮膚敏感，及17%有眼敏感等，90%的受訪家長表示孩子曾捽眼，30%會不停眨眼，其餘常見的眼敏感症狀包括眼紅及眼腫等。

近70%受訪家長表示，孩子曾因眼痕及眼痛等症狀導致不能專心，部分甚至會影響睡眠質素，近40%家長更指眼敏感會導致孩子情緒低落及發脾氣。當孩子經常捽眼時，超過一半受訪家長僅會叫他們閉目養神，其次是滴眼藥水及用清水洗眼，只有23%家長會帶小孩看醫生。若孩子確診眼敏感，有66%家長會經由醫生處方購入眼藥水，但有30%家長選擇到藥房自行購買。

香港眼科學會副會長及奧比斯義務眼科專科醫生李琬微表示，眼敏感是指眼睛受到環境或空氣中的致敏原刺激，產生結膜炎的症狀，包括痕癢、眼紅、流眼水、有異物感等。過敏性結膜炎可令患者經常眨眼和捽眼，長期用力搓揉眼睛，不但增加感染風險，更可導致散光加深、角膜受損，甚至令視力受永久損害。

李又說，過敏性結膜炎可分為季節性和常年性，後者主要元兇是塵蟎和皮屑，也有些人會對動物毛髮、灰塵、化妝品等敏感，治療過敏性結膜炎主要是針對預防病發和紓緩症狀，患者要盡量避免接觸已知的致敏原，例如塵蟎敏感，或每周以熱水清洗枕頭及床單，並定期清潔冷氣機的隔層網。

今年9歲的Jason自小便有眼敏感及鼻敏感，會經常捽眼捽鼻，更曾在4歲時因眼敏感導致生眼瘡，需要進行手術治療。媽媽Yvonne表示，從前見兒子捽眼，便以為他是貪玩，會經常喝止他，亦有老師反映兒子捽眼導致上課不專心，但當時未察覺眼敏感的嚴重性。兒子其後因眼敏感出現眼瘡而進行手術，一星期沒有上學，方察覺問題嚴重。

李表示，現時很多家長忽視眼敏感的嚴重性，嚴重的眼敏感可能要用上類固醇眼藥水，且必須由醫生處方。她指患者在病發時可冷敷眼睛紓緩症狀，有時或需要配合藥物治療，如以人工淚水稀釋眼內的致敏原，滋潤雙眼，減輕症狀。

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