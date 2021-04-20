業界料1800菲傭受禁飛延誤抵港　本地外傭月薪$5500仍搶手

變種新冠病毒殺入本港社區後，港府前晚(18日)才「補鑊」宣布今日(20日)起禁止印度、巴基斯坦和菲律賓的客機來港14天，業界狠批政府事前無做諮詢。香港僱傭公會主席陳東風今早在電台節目表示，停航期間估計約1500至1800名菲傭未能如期抵港，令部分僱主寧願以較高月薪聘請在港的完約或等候轉工的外傭，目前有約3成外傭的工資高於最低工資水平，平均月薪為5,000至5,500港元。

他批評，政府未有就停航安排為外傭業界提供任何支援，業界曾要求港府運送疫苗到菲律賓，讓等候來港的菲傭接種，但未得到積極回應。

香港家庭傭工僱主協會主席容馬珊兒則認為，運送疫苗去菲律賓的方案未必可行，因無法確保疫苗是用於來港外傭身上，萬一外傭接種疫苗後出現副作用，難以釐定責任問題，大部分僱主較傾向聘請在港完約或正等候轉工的外傭。她認為，勞工處應該加強協助僱主接洽本地家庭僱工，紓緩本地失業率。