透過TG煽惑他人縱火　26歲女侍應認罪判囚3年

兼職女侍應前年藉管理應用程式Telegram開設的頻道煽動他人犯罪，被控串謀煽惑他人犯縱火等罪。她早前在區院認罪，法官押後至今天（20日）判刑。辯方今求情指被告角色被動，並患有情緒及抑鬱問題。但法官指案件嚴重之處在於被告用互聯網發布訊息，能快速且短時間內煽惑多人，一旦有人採納，後果將十分嚴重。法官最後決定，判女被告監禁3年。

被告許佩怡（26歲），承認一項串謀煽惑他人犯縱火及一項串謀作出具煽動意圖的作為罪，控罪指她於2019年8月12日至11月28日期間，與他人非法煽惑Telegram使用者，用火損壞他人財物，或罔顧財物會否被損壞；及藉管理「阿囝搵老豆老母」頻道，意圖促使他人使用暴力、不守法及不服從合法命令等。被告原本另外面對串謀煽惑他人有意圖而傷人、串謀煽惑犯刑事損壞等3罪，但獲批准於法庭存檔，不予起訴。

辯方求情指被告患有情緒及抑鬱問題，需求診精神科。報告亦指她容易受人影響。她因渴望得到人接納，及受當時的社會環境影響，才誤入歧途。辯方強調被告在案中的角色較被動，被告加入不少頻道，被捕時亦有多達逾百條訊息未閱讀，被告沒可能每條都有閱讀。被告雖知道有訊息含犯法內容，但無證據指是由她發出，且訊息在沒有被告的情況下亦會被發出。此外，辯方亦指被告在還押期間還出現自殘傾向，需懲教特別注意，希望法庭考慮被告已後悔及精神問題等予以輕判。

法官在判刑時就表示，本案所涉控罪嚴重，指出香港人煙稠密，縱火有嚴重後果，須予以阻嚇刑罰。本案嚴重之處在於透過互聯網短時間及快速煽惑多人，且有數十條涉及縱火的訊息，內容亦含製作燃燒彈方法等，一旦有人採納製造，後果將難以想像。而有關訊息存在一段日子，被告作為管理人可將之刪除，但她卻續容許該些訊息存在。法官考慮被告認罪、其背景、非主動發布等，決定將她判囚3年。