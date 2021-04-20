虐死5歲女　生父繼母謀殺罪成囚終身　繼外婆2項殘暴對待罪囚5年

5歲女童Z與其8歲兄長X自2016年底開始，長期遭生父及繼母嚴重體罰，當他們一家搬到繼外婆家居住後，小兄妹更疑遭虐待，在5個月內除遭掌摑、藤條拖鞋責打及罰站外，更要捱餓、罰食殘羹、罰跪不准睡覺，還要玩「飛高高」和「扮超人」遊戲，被拋上天花板及左右搖晃，結果終致女童因傷口受感染引致敗血症死亡。而繼外婆就對兄妹受虐視而不見。女童的生父繼母，在上周二(13日)被裁定謀殺罪成；至於繼外婆的4項殘暴對待兒童罪，其中2項涉及忽略Z和其兄長X罪名成立。高院原訟庭法官黃崇厚今午(20日)依例判處生父及繼母終身監禁，而2人承認的2項殘暴對待兒童罪則被判監9年半，並與謀殺罪同期執行；繼外婆則判監5年。

法官在判刑後，特別用廣東話向繼母說話。法官表示：「我見你作證時曾手按聖經，據《約翰一書》第1章第9節，『我們若認自己的罪，神是信實的，是公義的，必要赦免我們的罪』，我相信你都會記得」。繼母對此沒有任何反應。而在法官在宣判完畢後，法庭公眾席有人在散庭時向犯人檻大罵「畜生」，亦有人用粗口痛罵3名被告，不過3人聞言則沒有反應。

3名被告依次為死者女童Z和其兄長X的父親(29歲，運輸工人)、繼母(30歲，家庭主婦)和繼外婆(57歲，會計文員)。首被告和次被告被裁定於2018年1月6日，在香港謀殺女童Z罪名成立。第三被告則被裁定2項殘暴對待兒童罪成，控罪指她於2017年8月至2018年1月期間，對Z和X負有管養及照顧責任，但故意忽略兩人。

據控方案情指，繼母與她上一段婚姻所生的女兒Y，於2016年底起與X和Z的生父及其家人同住，那時兩人已開始虐打該兩兄妹。至2017年8月，兩夫婦與3名子女搬往繼外婆家後，X及Z繼續遭到生父繼母虐待，包括以藤條拖鞋責打身體及臉部、被掌摑、要罰站罰抄，及即使冬天亦要在客廳睡袋。兩兄妹又要被罰捱餓、食生父繼母及Y食剩的飯菜等。控方指繼外婆曾多次目睹兩兄妹被虐待亦視若無睹，更曾同以藤條責打兩兄妹。另外，生父繼母亦曾與兩兄妹大玩「飛高高」和「扮超人」遊戲，在Z死前一天更玩「飛高高」致Z頭部撞到天花板並發出聲響。

控方指Z和X就讀的學校自2017年9月起，不時發現2人身上有不同傷勢，且曾詢問繼母，她除解釋是丈夫責打2人造成，有時又稱是兩兄妹自行弄傷。之後Z及X先後於同年10月底及12月底沒有再上學，生父更向Z就讀的學校申請停學。2018年1月6日，生父繼母報警指Z暈倒，救護員到場後最終證實Z已死亡。法醫證實Z因其身體傷口受細菌感染出現敗血症致死。