紅花嶺郊野公園規劃工作緩慢　關注團體憂爛尾

政府在2018年落實在沙頭角設立紅花嶺郊野公園，打造香港第25個郊野公園，並預期在2020年內完成立法工作，惟有關注團體指至今進展緩慢，政府文件披露規劃工作只花百萬港元，亦未有增撥人手，認為事件「不尋常」，憂慮計劃最後會「爛尾」。關注組又稱現時大量市民到訪，擔憂在未有規管下會影響郊野。

漁農自然護署早前書面回應議員提問時指出，紅花嶺郊野公園的規劃、設計及諮詢顧問研究中從2018年至2021年間花了80萬港元，而就交通檢討及遠足山徑前期策劃分別在過去的兩個年度開展，兩者在本年度亦有撥備20萬港元與40萬港元的預算。而深受行山人士歡迎的蓮麻坑礦洞，其顧問研究會在本年度開始，預計要花上230萬港元。

政府稱紅花嶺郊野公園計劃已完成收集基線資料及文獻回顧的工作，亦在過去數年一直進行前期研究工作，惟在疫情下，相關工作受到影響 ，籌備工作會由漁護署調配現有人手及資源進行，會盡快完成。

本土研究社成員黃肇鴻表示，規劃紅花嶺郊野公園的資金少，如其他鄉郊項目動輒上億港元，但現時佔地1120公頃的紅花嶺計劃只被撥近百萬港元，且未有增加額外人手，認為事件「不尋常」，質疑「計劃不再是政府的優先項目」。他稱政府在「土地大辯論」時已有意發展郊野公園邊陲地帶，卻引起極大爭議，當局雖多次強調會興建紅花嶺郊野公園，不存在減少郊野公園用地，但黃認為，隨着政府放棄發展邊陲地帶，紅花嶺郊野公園的進度亦放慢，憂慮興建紅花嶺郊野公園計劃只是政府的「擋箭牌」。

他續稱，漁護署興建郊野公園時，會加強人手巡邏，又會進行立法工作等，惟現時工作停濟，但大量市民因麻坑礦洞慕名而來，擔心郊野被破壞，甚至出現斬樹情況，要求政府正視，並盡快完成工作。