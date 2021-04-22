港星旅遊氣泡料下月重啟　姚思榮指本地遊未能五一假期復辦

原定去年11月開展的香港與新加坡「旅遊氣泡」，連番受新冠肺炎疫情影響未能成事，而港府近日就重啟旅遊氣泡正與新加坡當局進行商討，旅遊界立法會議員姚思榮今早(22日)在電台節目表示，仍未掌握落實時間，但目前星港兩地疫情較好，相信下月啟動的機會較大。

他指出，香港和新加坡均希望盡快啟動旅遊氣泡，但要視乎兩地疫情控制，加上本港去年年底爆發第4波疫情，至今隱憂仍未除，因此兩地政府態度均較審慎。

而香港旅遊事務署回覆查詢指，因應香港疫情自2月起漸趨穩定，星港兩地政府已就重啟「旅遊氣泡」積極討論，港府早前亦宣布完成疫苗接種的香港居民才可參加「旅遊氣泡」，有關討論正在進行，詳情會適時公布。署方續指，會留意疫情發展，考慮逐步有序恢復香港與海外經濟體的跨境往來。

至於復辦本地遊安排方面，姚早前曾與當局商討，並指雙方共識是團友不需接種疫苗，但要使用「安心出行」應用程式，導遊等前線員工則需要接種疫苗，若員工因身體問題而不能接種，就要向公司備案。

他又指，業界認為相關條件可接受，估計在下周二(27日)的行政會議商討後會公布詳情，但由於需時通知業界及安排，預料下周六(5月1日)的五一假期復辦本地遊機會不大，最快要到下月8日至9日。