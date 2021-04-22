本地零確診斷纜　中小學家長及管理公司女職員染疫

本地新冠肺炎零確診紀錄維持僅一日又斷纜，保華(Paul Y)管理有限公司、觀塘高雷中學及位於荃灣的柴灣角天主教小學亦分別有女職員及學生家長初步確診。而昨晚(21日)食物及衞生局公布的強制檢測公告亦顯示，最少有兩宗本地個案，患者分別居於屯門新圍苑新碧閣及將軍澳坑口新寶城第4座，有指居新寶城的個案屬源頭不明。

東網接獲高雷中學的通告指，該校於昨日傍晚獲悉，一名中一年級1B班的學生家長初步確診，學生屬密切接觸者，校方將按指引暫停兩日的面授課程及校內活動，以進行清潔消毒。該校將於明日(23日)恢復網上授課，不建議學生回校。東網記者今早(22日)致電學校查詢，職員確認有家長初步確診，但強調只屬初步消息，學校須暫時停課。

柴灣角天主教小學亦向家長發通告指，1D班有學生家長初步確診，學生亦被界定為密切接觸者，須入住檢疫中心，學校須停課兩天。東網記者致電該學校查詢，職員確認事件屬實。

另外，保華管理有限公司亦向員工發內部通告，指有一名品質管理部女員工初步確診，昨日仍有上班，期間有戴口罩，公司會安排與她有接觸的同事進行病毒測試，確認沒有染疫才重返工作崗位。東網正向保華查詢事件，暫未獲回覆。