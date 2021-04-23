你要知：蚊叮季節殺到　必學家居防蚊貼士

即將踏入夏天，又到蚊叮蟲咬的季節。不少人家中已開始出現蚊子，搞到夜晚「冇覺好瞓」。如何可以防範蚊子來襲室內，有哪類人容易被蚊叮？就由滅蟲專家任永強醒大家幾招！

「通常肥胖、排汗較多、體味較濃人士或小朋友都是蚊叮高危族」，任解釋指當體溫高及流汗時會分泌氨基酸，故容易吸引蚊叮，「血型都有關係，O型同AB型會多啲，A型反而會少啲。」任指屋內有「死水」，或是養殖盆栽都是令蚊子孳生原因，此外居住低層都容易有蚊子來襲的風險，任建議想防止情況發生可為家居裝上蚊網。

坊間有說法指在門外及窗邊噴上殺蟲水，可作驅趕蚊子之用，任坦言此方法並無作用，「屋企最好種啲驅蚊草，薄荷同玫瑰都驅到蚊。」如情況依然惡劣，任建議可擺設電子蚊香，可維持6-8小時效用。亦有人喜歡用肥皂水驅蚊，任解釋作用是防止蚊子產卵，其實只要清理掉花盆積水即可，「而香薰油係好有效，啲蚊好怕陣味，而瞓覺時都可以擺少少薰衣草防蚊。」

屋企範圍不想使用蚊怕貼和蚊怕水，但又想防止被蚊叮該如何做？任表示可以用薄荷葉同紫蘇葉搽在身體，或者穿着長袖衫褲。另外任亦建議可以開風扇吹走或驅走蚊子，「開冷氣亦有幫助，一來過程會閂窗，第二蚊都唔鍾意凍嘅地方。」如情況再嚴重，任建議可購買紫外光滅蚊燈。