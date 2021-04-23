瑪麗醫院醫生接種復必泰後腦出血　目前情況嚴重

醫院管理局再有員工打疫苗後疑出現不良反應，瑪麗醫院1名58歲員工接種由內地及德國研發的復必泰新冠疫苗，2天後在家中暈倒，初步診斷為腦部出血，目前情況嚴重。據了解，病人為一名醫生。

該名58歲男病人於本月16日被發現在家中暈倒後，被送往律敦治醫院急症室治療，發現有腦出血的情況後轉往瑪麗醫院作進一步治療，病人曾於本月14日在聖保祿醫院社區疫苗接種中心接種復必泰疫苗。

瑪麗醫院確認，病人為該院員工，目前情況嚴重，醫院已按既定機制向衞生署呈報個案，院方會繼續為該名員工提供適切治療。

衞生署稱，曾於本月17日接獲醫管局報告相關的個案，而根據世界衞生組織，疫苗接種異常事件是指免疫接種後發生的任何醫療事件，不一定與疫苗使用有因果關係。署方已聯絡醫管局就該宗事件獲取更多資料，以協助因果關係評估，現時並沒有臨床證據顯示事件與疫苗接種有關。衞生署會按機制把個案交由新冠疫苗臨床事件評估專家委員會作因果關係評估。