民族陣綫成員認藏炸藥囚12年　官斥刑責比賊王葉繼歡更甚

警方在前年中採取行動，於荃灣一個由「香港民族陣綫」成員盧溢燊租用的工廈單位內，搜出約1公斤可製作爆炸品「三過氧化三丙酮」（TATP）的原材料，當場將盧拘捕。盧早前已承認一項存有炸藥意圖損害生命或財產罪，今天（23日）被高院原訟庭法官陳慶偉判處入獄12年。

法官判刑時表示，本案與製造炸藥控罪無異，且同樣邪惡。法官指被告意圖與他人利用該些炸藥，意圖顛覆港府及宣揚港獨思想。法官亦認為被告屬案中主腦，案件亦屬同類中最嚴重，涉案炸藥亦可造成嚴重傷亡。法官直斥被告的行為，與「賊王」葉繼歡管有2公斤TNT炸藥的案例之刑責沒有兩樣，甚至更甚。

本案案情顯示，被告為香港民族陣綫成員，自2019年2月起租用涉案單位。警方於2019年7月19日監視單位，並於被告進入單位後入屋進行搜查，在單位內找到10枚汽油彈、金屬彈弓、宣揚「香港民族陣綫」及「香港獨立」的宣傳品。此外警方更找到共重約1公斤的白色粉末及雙氧水等材料。專家鑑定後，認為有關物品是製造TATP炸藥的原材料，並以該些物品進行爆炸測試。控方今天在庭上播放測試影片，可見有關物品在被引爆時發出巨大爆炸聲，而且碎片四散。而被告在被捕時，則一直保持緘默。