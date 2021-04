涉膝壓休班警胸再打臉　美籍銀行家被控襲警

前年12月港鐵銅鑼灣站發生懷疑跳閘事件,一名休班警員想追截嫌疑人時與一名美籍銀行家糾纏,事後該名銀行家被控襲警及普通襲擊兩罪。被告否認控罪,案件今天(23日)在東區法院開審,受襲警員指被告無故搶他的「休班警棍」,並且被打至面部紅腫、左肩及大腿疼痛。

美籍被告Bickett, Samuel Phillip(35歲)被控一項襲警罪及一項作交替的普通襲擊罪。控罪指他於2019年12月7日,在港鐵銅鑼灣站近F出口梯間,襲擊警員俞樹生。俞供稱案發時他穿着便服乘港鐵上班,到銅鑼灣站F出口出閘時,見到一男子跳閘,他便追著該男子並大叫「有人非禮」,希望引起途人注意,果真有另一市民上前幫忙,將跳閘男按在牆上制服。俞見跳閘男不斷掙扎,便在腰間取出「休班警棍」。主控立即追問何謂「休班警棍」,俞解釋當時部門向每名警員,都會派發一支伸縮警棍。

俞表示他用警棍抵著跳閘男的胸口期間,有一名外籍男子拍打他的背部,他便「鬆咗少少手」,跳閘男乘機逃去。俞再追截不果,便回到該道牆附近,見到該熱心市民和懷疑拍他背部的外籍男子正在爭論,俞三次問外籍男子「What are you doing?」,外籍男子就反問「Are you Popo?」,俞起初否認,後來才意識到對方可能問他是不是警員,便改口答「Yes」。

同時,被告突然出現在俞的身邊,打算搶去俞左手握住的警棍但不果,2個人4隻手握住警棍,2人之間隔着行人通道的欄杆,俞指被告使出很大的力氣將他拉跌,導致他跌倒在地上。被告又用左腳跪在俞的胸口、用右手打被告的臉近太陽穴附近數下,俞大叫「I am police」,但不願向被告展示委任證,並要求被告「Leave the hand,你放開隻手先」,2人爭持不下,最終軍裝警員到場介入。