元朗鳳池村被擺設石躉陣　地署最快下周二清場收地

政府於元朗橫洲第一期發展陸續收地，屬收地範圍的鳳池村約有4戶尚未離場，政府最快於下周二(27日)進行清場。地政總署已派員於鳳池村環翠山對出山墳一帶設下多個石躉，意欲保護墓地，為清場作好準備。有區議員今(24日)表示，獲鳳池村居民反映須於下周前遷離該村，否則有機會遭截水、截電、破門及破窗等；而目前大部分住戶已願意遷出，但仍需時間收拾家當及等待新住處完成裝修，希望當局給予搬遷寬限期。

地政總署去年7月中在橫洲3條位處收地範圍的鄉村，即鳳池村、永寧村、楊屋新村村口貼出通告，指局方會於該月起陸續拆屋收地。事情拖拉至今，地政總署終於前日派出多名工程人員到鳳池村為下周清場展開準備工作，並以吊臂車吊下逾10個石躉排出石躉陣。

元朗區議員區國權指出，有鳳池村居民獲告知須於下周前遷離該村，預計當局會於下周二、三會正式清場。他指出，目前尚未離場的住戶當中，有住戶早前已申請農業遷置，打算待申請審批後就遷出，並於另一處新的私人農地上興建住用構築物自住，惟當局不知為何遲遲未批申請而陷入僵局。另有住戶已覓得新居，但家中有不便走動的長者，冀望待新居完成裝修才遷出。區希望當局能就住戶實際需要，酌情給予搬遷寬限。