45名傑出準教師獲嘉許　得獎者稱會按指引處理敏感議題

教師的職業操守備受社會關注，針對教師失德及專業失當的投訴創新高。「香港傑出準教師選舉」今(24日)嘉許45位準教師，有準小學常識老師表示，處理敏感議題時，會依從相關指引，培養學生明辨思考的能力；另有準幼稚園老師則表示支持訂立「沒有保護罪」，給予兒童更好的保障。

傑出準教師金獎得主之一的張俊武正就讀香港教育大學，計劃成為小學數學及常識老師。問及教育局國安教育框架下，要求教師在不同科目滲透國安教育元素，就此張表示尚未參詳有關文件，需慢慢理解《港區國安法》，亦得悉當局將會提供30小時的教師培訓。被問及教授常識會否憂慮觸碰紅線，張稱會依據相關指引教導學生，培養明辨思維。

近日一宗5歲幼兒被虐至死案，法改會擬設立「沒有保護罪」強制要求照顧者包括學校、社工等通報懷疑虐待個案。另一金獎得主、冀成為幼稚園教師的羅子淇對立法表示支持，認為教師的目標是小朋友平安、健康及快樂成長，「只要是基於小朋友的安全，就不應該怕麻煩、步驟多等問題。」她又稱受疫情影響，上學期實習都在網上進行，明顯感受到學生的學習動力下降，認為老師必須投入更多心機及時間去鼓勵學生。

教育局常任秘書長李美嫦則稱，局方將在師資訓練和教師專業培訓方面投放更多資源，期望得獎準教師能就國家安全教育做好充分準備，培育學生成為有國家觀念、尊重法治、守法的公民。該選舉由香港新一代文化協會及香港準教師協會舉辦，今屆共有107位來自5間本地大學的準教師報名，並選出金、銀、銅獎得主各10位及15位優異獎得主。