顳下頜關節沖洗術　港大牙醫學院研究證明更有效治療牙骹痛

進食或打呵欠時，聽到顎骨「卡卡」聲，且感到牙骹痛，可能是患上顳下頜關節綜合症，有關疾病以女性患者居多，且年輕人比例較高。醫生初期一般會處方消炎藥、物理治療，成效不彰時才採用顳下頜關節沖洗術。惟香港大學牙醫學院最新研究發現，牙骹痛有機會演變成慢性痛症，及早採用顳下頜關節沖洗術，更有效改善問題。

牙骹位於耳朵前方，用手指輕按該處的凹位並開合嘴巴，會感覺到顳下頜關節（牙骹）移動。港大牙醫學院表示，牙骹痛一般緣於肌肉或關節問題，前者多因肌肉勞損導致，如常咀嚼香口膠、魷魚絲或果仁等黏韌堅硬食物，或睡覺時有磨牙或咬緊牙關習慣。後者是關節軟骨移位發炎導致，亦即顳下頜關節綜合症，患者說話、吞嚥、打呵欠時感覺牙骹痛，顎骨甚至會發出「卡卡」聲，痛楚可延伸至面部、頭、耳和牙齒等。

美國國家牙科和顱面研究所數據顯示，顳下頜關節綜合症的患病率介乎5%-12%，女性及年輕患者居多。目前關節性牙骹痛會先採用保守治療，包括處方消炎藥、物理治療、進食柔軟食物，及使用咬合夾板（牙膠）減輕關節疼痛和改善張口度。成效不彰時，醫生會改用顳下頜關節沖洗術的微創療法，於顎關節放入兩枝針，灌入生理鹽水沖洗關節，把發炎物質和纖維組織沖走，亦可注入透明質酸潤滑關節。

港大牙醫學院表示，顳下頜關節沖洗術風險低，而成功率高達逾八成。港大牙醫學院的研究團隊以顳下頜關節沖洗術，配合咬合夾板治療作臨床研究，對比只採用保守治療的成效。初步結果發現，沖洗術結合咬合夾板的綜合治療，比起單用保守治療更為有效。疼痛評分以10分為最劇烈疼痛，接受綜合治療的患者在六周治療後，疼痛指數大幅降低至2.6，接受保守治療的病人則為6.5。

在張口度方面，成年人的最大張口度為35至55毫米，接受綜合治療的病人於第六周能張口至正常的40.8毫米，接受保守治療的病人則只有30.5毫米。港大牙醫學院口腔頜面外科臨床助理教授李廸信表示，關節性牙骹痛病徵持續出現三個月或以上，會被診斷為慢性痛症，已失去早期治療的良機，病情更難處理，若把沖洗術作為首要治療，有機會預防病情惡化。他認為有關研究結果將會是口腔頜面外科的發展趨勢。