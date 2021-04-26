東方日報A1：出入大嶼山禁區　車證代辦狂掠水

疫情肆虐市民外遊無望，大嶼山成旅遊熱點，惟車輛進出上址需向運輸署申請「大嶼山封閉道路通行許可證」（下稱禁區證），每日名額有限，一證難求。有人看準「商機」，在社交平台開辦「代辦公司」，以嶼南居民身份替人代辦禁區證，每證收費可高達9,200港元，並教唆以「幫朋友搬屋」為由進出大嶼山。業內人士直斥他們牟取暴利；法律界人士更指有關行為有機會干犯串謀詐騙罪及作出虛假法定聲明罪。議員促部門對申請禁區證者作出資格審查，並檢討現時申請程序。

大嶼山南部的道路為封閉道路，車輛必須附有有效的禁區證才可進入，惟禁區證十分渴市。求過於供的情況下，有人在社交媒體提供一條龍代辦禁區證服務，聲稱毋須擁有大嶼山地址，只須提供車主身份證或商業登記號碼，以及進入大嶼山的車輛登記文件，約兩周便可審批成行，費用由1,800至9,200港元不等，視乎申請期限。

日前東網記者透過相關專頁提供的電話向代辦者查詢，對方聲稱會以村民推薦，合法租借地址予記者申請，並可以全年24小時隨意出入大嶼山，有需要更可租借梅窩及大澳地址證明。對方更教路若被警察截查，可辯稱：「係水口村朋友加我部車，入嚟幫手搬屋」，並指警方只會在下午5時後才會設置路障截查，而貼有禁區證通常不會查問。

現時市民於平日駕車進出大嶼山的封閉道路，可經「大嶼山自駕遊計劃」申請一日禁區證，運輸署每日容許最多25部私家車進入，其中5個名額會編配予電動私家車；每部私家車每個月只可獲得一個名額，相關許可證費用為75港元。另外，每個嶼南住宅或商業單位亦可簽發最多一張禁區證，首簽每年900港元或每月75港元，其後續領每年660港元或每月55港元。

據悉，雖然運輸署規定每個住宅或商業單位只可簽發一張禁區證，但有人會將出租屋劏成數間劏房，再利用各劏房的電錶申請，因此可簽發多於一張禁區證，甚至是數十張。以一年期的禁區證為例，代辦每證收費6,200港元，較正常收費的900港元貴近6倍。代辦人聲稱一個地址可提供予5至6部車，即一間屋起碼可獲利逾3萬港元。

香港汽車會會長李耀培批評代辦者走「法律罅」牟取暴利，又提醒市民找人代辦禁區證有一定風險，因為過程中需提供大量個人資料，包括身份證號碼、車牌等，有機會外洩，甚至遭利用進行不法用途。

議員姚思榮指禁區證一直求過於供，有人借助優勢利用禁區證牟利對其他經正常渠道的申請人不公，認為政府應對申請人士作出資格審查。他呼籲市民若經常未能成功申請禁區證，並同時於網上看見有人以代辦禁區證牟利，應向相關部門反映，「政府都唔好開放咗限額就算，應該檢討吓（政策）。」

運輸署回覆指一直視乎申請者進入封閉道路的實際需要而考慮簽發許可證；署方亦會考慮簽發許可證予有實際需要臨時進入嶼南的人士。發言人表示署方審視每宗申請時，會檢視申請人遞交的申請書是否符合填寫要求、申請性質及理據、有否提供足夠的證明文件，以考慮是否簽發許可證。若發現有申請人以虛假陳述申請許可證，該署可按情況轉介警方跟進。