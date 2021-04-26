港府部署擴大旅遊氣泡　首選澳洲新西蘭

港人坐困疫城逾年終見曙光，政府今日(26日)公布，與新加坡建立的旅遊氣泡即將啟動，兩地旅客可在遵守防疫規例的情況下，免除14日俗稱「疫監」的隔離檢疫期，更有高官「放風」指，「港星旅遊氣泡」可成為本港與其他國家及地區商討同樣安排的基礎，預料低風險地區，如澳洲與新西蘭等極大機會成為下一個建立旅遊氣泡的目的地。

商務及經濟發展局局長邱騰華表示，當局與約10個國家探討類似旅遊氣泡的工作，與新加坡達成安排後，澳洲及新西蘭會是前列地區。當地整體疫情風險低，有基礎可以開展落地免檢，兩國早前亦有旅遊通關項目，目前將透過相關總領事商討，並持續更新進度，意味澳洲與新西蘭極大機會成為下一個與本港建立旅遊氣泡的國家。

政府早前已放寬不同風險地區的檢疫期，為建立「旅遊氣泡」奠定基礎。針對低風險及中風險地區，如接種新冠疫苗後可將檢疫期縮短至7天以下，而完成新冠疫苗接種計劃的港人亦可參加「旅遊氣泡」、或享有由外國政府提供的出行便利，如減少檢疫期等，但上述所有措施的實際實施日期，暫時仍未有公布。

針對入境旅客，來自澳洲、新西蘭及新加坡等低風險地區抵港人士，若已完成接種2劑新冠疫苗，強制檢疫期將由原本的14日，減少至7天或以下。至於中風險地區抵港人士檢疫期亦可在同樣要求下，由21天減至14天或少於14天。