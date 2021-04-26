恆安邨爆竊案　同邨疑犯提堂還押候訊

馬鞍山恆安邨上周五(23日)發生爆竊案，女戶主閨房深夜遭匪徒闖入，她驚醒後遭對方騎壓在床上，更被箍頸及用枕頭掩臉，幸匪徒最終放手逃去。事後一名男會計文員被指涉案，他遭警方拘捕後被控一項入屋犯案罪，案件今（26日）在沙田法院提訊。被告暫毋須答辯，裁判官把案押後至6月21日再訊，等待控方進一步調查及索取法律意見，期間被告須還押懲教看管。

控罪指，報稱會計文員、37歲被告蕭維於2021年4月23日，作為侵入者在進入馬鞍山恆安邨恆江樓某室後，偷竊1個鎖頭，價值80元、1個門防盜眼、一束共4條鎖匙 及2個枕頭套，全部總值80元。

控方透露案情指，被告與女事主素不認識，但都是居住恆安邨。當晚凌晨12時，女事主用鐵鏈鎖上鐵閘便入睡，但木門沒有上鎖，鎖匙放置在門旁。未竟女事主醒來，驚覺睡房內多出一人，當時被告縱身騎上躺在床上的女事主，用手緊箍她的頸項，並表示自己只為劫財，但是女事主看到被告把褲鏈拉下。

被告又把布塞入女事主口中，將枕頭壓著她的臉，企圖令她不能發聲，女事主極力掙扎。其後被告改用布掩蓋女事主雙眼，使她看不清自己的容貌，然後搶走鎖頭、鎖匙及枕頭套等物品，便奪門逃去。被告從後樓梯離開大廈，到附近的商場繞圈後，才返回鄰座住所。