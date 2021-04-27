三隧分流無影　東隧塞爆　城巴新線繞路行西隧加快過海

無靈魂政府多年來一直無魄力落實三隧分流，導致三條過海隧道車流分布嚴重失衡，西隧使用量偏低，紅隧及東隧卻終日「塞爆」。因東隧於繁忙時間嚴重擠塞，新巴城巴選擇將部分沙田區來往港島東的巴士路線避行東隧，寧願繞遠路行青沙公路取道西隧過海，車程雖然變長，行車時間卻竟然減少，其中昨日首航的城巴989號線只需約40分鐘便可由沙田市中心直達太古。

城巴昨日開辦4條新線，分別是686、933、976及989號線，於早晚繁忙時間載客，分別由大圍站、荃灣西站、元朗新田及火炭駿洋邨前往西灣河，需時大約40至65分鐘不等便能直達港島東，車費介乎17.4至24.8元。當中，除了大圍站的686號線會取道東隧過海外，其餘3條新線都取道西隧過海。

新巴城巴策劃及車務編排經理黃漢中表示，同屬沙田區過海路線的989號線，雖然由火炭開出，但卻先繞遠路前往大圍，再經青沙公路取道西隧過海，原因是兩巴發現東隧於繁忙時間非常塞車，即使該線選擇行西隧，路線看似迂迴，但實際行車時間卻比行東隧更快。他透露，除了989號線外，現時由馬鞍山泥涌來往柴灣(東)的新巴682X號線，亦計劃改道行西隧過海，而放棄行東隧，車程雖然長了7公里，但測試後證實行車時間反而可減少15分鐘。

昨日首航的4條城巴新線，車隊內的巴士安裝了駕駛輔助系統，內置了車距測量預警功能，當巴士距離前車少於2.8秒行車距離便會發出聲響提示車長避免碰撞前方障礙物。另外，兩巴擬於今年中測試為巴士安裝等離子空氣淨化器，針對空氣中的新冠病毒。