政府下午交代新防疫措施　周四起放寬食肆酒吧本地遊

新一輪防疫措施將於本周四(29日)實施，政府早前提出以「疫苗氣泡」為基礎，若食肆或酒吧等處所的員工及顧客接種疫苗後，按程度放寬食肆營業限制。政府今早(27日)表示，食物及衞生局今午3時會交代最新防疫措施。

政府指出，兩周前已交代抗疫新路向，提出「疫苗氣泡」，望爭取本港各行業逐步有序恢復正常，避免「一刀切」管制社交距離營業處所，而周四會進一步放寬，以及關閉多月的處所或可以開放。

根據政府早前公布的「疫苗氣泡」，食肆方面，若所有食肆員工接種首劑疫苗，顧客使用「安心出行」，不接受「寫紙仔」填個人資料，每枱可由4人放寬至6人，堂食時間則可由晚上10時延長至午夜12時。如因身體狀況不宜接種疫苗的食肆員工，可填寫申報表並每兩周檢測一次。

政府同時推出一個業界專用的流動應用程式，只要掃描就可得知顧客是否已接種疫苗，若接種疫苗的顧客，未必需要再用「安心出行」。宴會亦同樣獲放寬，若全部員工和食客已接種疫苗，宴會人數可由20人放寬至100人。

至於關閉多時的酒吧、夜總會和卡拉OK等處所亦有望復業，若員工和顧客已接種首劑疫苗，客人使用「安心出行」，處所可營運至凌晨2時。酒吧和夜總會需兩人一枱，至於卡拉OK可四人一間房。而冰封多時的本地遊亦將會重啟，帶團的旅行社職員需接種疫苗，或在工作前72小時內進行病毒檢測並提供無染疫證明，旅巴也必需貼上安心出行予團友使用，不可填寫個人資料代替。