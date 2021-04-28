麻雀館明重開可營業至午夜　業界嘆停業難捱白交租

港府明日(29日)展開「疫苗氣泡」，要求新冠肺炎疫情下屢被停業的麻雀業界、酒吧業、卡拉OK等處所員工接種新冠疫苗，以換取重開。其中，麻雀業界今日(28日)就復業安排舉行記者會，指符合相關要求的麻雀處所可於明日凌晨起復業，並可營業至午夜12時，惟第2階段安排仍待商討。有業界人士則期望未來3個月可逐步回復至疫情前的生意額。

港九麻雀商會主席高建鑾表示，現時已有70%麻雀館員工接種疫苗，除不能接種者外，其餘員工正預約接種。他續指，業界屢遭停業，前後歷時近8個月，故業界對復工均感欣喜，並形容初期復業如「熱身賽」，期望未來3個月逐步恢復至疫情前的生意額。

高又指，除員工接種疫苗、客人使用安心出行，麻雀館內亦禁止飲食及抽煙、每張枱相隔至少1.5米距離、每次客人離開均會消毒麻雀及房內其他用具等，以跟足政府抗疫要求。議員邵家輝則指，過去經常收到麻雀業界老闆的求助，深明若然不准開舖，老闆難保店舖、難保員工，期望這次停業是業界最後一次停業。

濠江麻雀娛樂公司負責人黎敏華更提到，業界過去面對停業均很難捱，但不少行內人不願放棄，包括其位於灣仔的分店自去年裝修後，停業至今近1年，仍為保住牌照「白交空租」約25萬港元，連同支付該店56名員工的基本生活費，每月消耗約60萬港元。

她又提到，濠江現時90%員工已接種疫苗，部分有長期病患的員工則已向公司申報，未來會每隔7日做檢測，並安排轉做該公司其他業務的工作。於麻雀館從事侍應的黃家駒憶述，停業日子很難捱，找不到工作、積蓄耗盡，要靠打散工及借貸度日，對復工感相當高興。

在疫苗氣泡下，麻雀業界復業首階段的條件包括：員工須接種第一劑疫苗、因健康問題不能接種疫苗的員工須填寫申請表，附上醫生證明並每7日進行1次檢測，而客人進出均須使用「安心出行」應用程式。