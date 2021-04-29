東網揭油塘混凝土廠違規令居民長年食塵　環保署終拒續牌

東網早前踢爆油塘因有大量水泥車（俗稱「田螺車」）進出區內的混凝土廠造成嚴重空氣污染，有環保團體更指空氣污染檢測連續超標，慘令區內居民日日食塵，甚至影響健康，環境保護署被批評監管不力。該署今日(29日)終「跪低」，指多次發現混凝土廠不當運作，違規多次仍未有改善，決定拒絕混凝土廠的續牌申請。

環保署表示，油塘東源街22號的混凝土廠過往環保表現欠佳，但廠方未能就牌照申請提交足夠資料證明有能力提供、安裝及有效運行所需的可行措施，以防止污染物的排放及避免對附近居民構成滋擾，因此未能符合《空氣污染管制條例》有關續牌申請的要求，該署拒絕該間混凝土廠的指明工序牌照續牌申請。根據《空氣污染管制條例》，有關混凝土廠可於收到署方拒絕牌照續期通知的21天內，向上訴委員會提出上訴，否則在上訴期限屆滿後，須停止運作。東網向混凝土廠作出查詢，發言人表示已交由律師研究有關程序，暫時不方便作其他回應。

該署又指執法人員在過往巡查期間，多次發現上述混凝土廠不當運作，已先後2018年和2020年分別就混凝土廠違反牌照條款檢控3宗個案，其後被法院定罪，惟混凝土廠負責人屢勸不改，自今年年初至今，環保署仍發現該廠涉違規個案，正搜證以期提出檢控。署方強調，會持續加強巡查油塘區內其他混凝土廠的運作情況，並會嚴厲執法，保障附近居民的生活環境。

政府早於1998年將油塘工業區用地的規劃用途由「工業區」改為「綜合發展區、住宅及商業地帶」，但位於油塘東源街的混凝土廠廠房造成空氣及噪音污染，對當區居民造成逾30年的困擾，最為惡劣的是空氣污染，有團體委託環境評估和污染控制顧問公司，於本年3月在混凝土廠附近進行空氣污染檢測，附近空氣的可吸入懸浮粒子（PM10）指數在7日內連續6日超標，有議員指環保署雖就混凝土廠進行逾60次巡查，但成功定罪個案不多，怒斥政府監管不力。