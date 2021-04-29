港府再度封區　東涌映灣園悅濤軒第11座列受限區域

港府再度突襲封區，政府今日（29日）公布，由晚上7時起，將東涌健東路1號映灣園悅濤軒第11座列為指明「受限區域」，在該處人士須留在其處所並接受強制檢測，直至區內所有已識別的受檢人士完成檢測，而相關檢測結果亦已獲大致確定，方可離開其處所。港府指，目標是明日（30日）上午約7時左右解封。

政府發言人指，映灣園悅濤軒第11座今日發現一宗感染源頭不明的初步確診個案，初步顯示涉及變種病毒株，經評估後相關區域感染風險有機會較高，決定就相關區域作出限制與檢測宣告。

至晚上近8時，映灣園悅濤軒第11座平台位置可見，大堂內有不少市民，部分正向物管人員查詢。居民鄧先生指，回家才驚覺屋苑11座被封區，認為屋苑衞生一向不錯，不明白為何會出現涉變種病毒株的初步確診個案，擔心自己有機會受感染，稍後會做檢測。

另一位居民陳先生則表示，他居住的12座與11座是由同一個門口出入平台，對11座出現初步確診個案，並涉及變種病毒株感擔心。他續指，因擔心接種疫苗後會有不好的反應，暫時只做過檢測，未接種疫苗。