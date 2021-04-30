九龍東內科門診輪候達3年以上　再創近期新高

公立醫院專科門診輪候時間，在第3及4波疫情的夾擊下進一步惡化，九龍東醫院聯網的內科門診，其輪候時間進一步延長，最長輪候時間達149周，即約3.1年，再創近期新高。另外，九龍中醫院聯網的耳鼻喉科門診，輪候時間達148周，即診症時間亦需等約3年。

根據醫管局最新資料顯示，由去年4月1日至上月31日，各聯網的內科門診最長輪候時間達2.5年，當中九龍東屬最高，達149周，比起上期公布的多3周，其次是新界東及新界西，分別達133周及118周，即近2.8年及2.5年。

此外，九龍西醫院聯網的骨科門診再度延長，最長輪候時間較上期公布增加5個月，最新數字達103周，即最長輪候至少2年，至於整體骨科門診輪候時間最長的是九龍中，長達139周，即須等近2.9年。

預約手術方面，截至上月31日，各聯網在骨科輪候全關節置換術的個案共有31,298宗，新界西聯網輪候最多宗數，達7,382宗。另外，在眼科輪候白障手術的個案共有59,400宗，九龍中聯網的輪候宗數最多，達14,687宗。

醫管局指，一直就專科門診的新轉介個案實施分流制度，確保病情緊急而且有需要及早介入的病人會優先獲得治療。在目前的分流制度下，新轉介病人個案通常先由護士甄別，再經有關專科的專科醫生覆核，然後會被分流為第一優先類別（緊急）、第二優先類別（半緊急）和例行類別（穩定）個案。