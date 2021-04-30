本港鼠患問題多年未解決　食環署補鑊下周開展小區滅鼠

鼠患問題困擾本港多年，食物環境衞生署今年繼續進行兩輪目標小區滅鼠行動，而首輪為期8周的行動將於下周一、即5月3日在各區開展。惟食環署暫未列出目標小區，僅表示會參考鼠患參考指數、鼠患投訴數字、居民意見等在各區選出目標小區，透過多管齊下的策略，包括改善環境衞生、加強滅鼠及執法3方面，針對性地進行防治鼠患工作。

食環署發言人指，署方今年將繼續兩輪目標小區滅鼠行動，於目標小區加強街道潔淨服務、及街市和小販市場的清潔工作，包括清掃及清洗街道和後巷、清理及清洗廢屑箱，以及清理街市和小販市場攤檔的雜物和垃圾，以保持環境衞生。

另外，署方亦會在出現鼠患的地點，如後巷、垃圾收集站、街市、小販和熟食市場及建築地盤的周邊地方等，加強防鼠及滅鼠工作，包括放置毒餌及捕鼠器、毀滅鼠洞及實施防鼠措施。

至於執法方面，署方將加強巡查食肆，針對衞生環境欠佳、在後巷處理食物和清洗器具、不適當處理和棄置垃圾等情況，加強執法行動。對於在公眾地方的潔淨違例事項，署方會採取零容忍態度，加強檢控違例棄置垃圾及廢物的人士。同時會加強有關防治鼠患的公眾教育和宣傳。