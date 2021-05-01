將軍澳隧道九龍方向轉乘站啟用　料省近20分鐘車程

為配合安達臣道石礦場發展計劃，將軍澳隧道收費廣場興建巴士轉乘站，繼往將軍澳方向的轉乘站上年10月啟用，新轉乘站往九龍方向亦於今日（1日）啟用。東網記者今日到場視察，發現排隊等候的市民不多，現場有交通大使協助市民轉乘巴士，市民大讚新轉乘站更便捷，又預料可節省近20分鐘車程。

市民何女士今日專程到場試乘，她表示以往需步行近10分鐘才可到巴士站乘車到柴灣，現在只需步行3分鐘便到達，節省不少力氣。她又預計乘車時間會較以往快15分鐘，日後亦會選擇在此乘車過海，大讚新轉乘站更便捷。

另一市民李先生特意到場乘坐車到西灣河，他估計會較以往快15至20分鐘，又指以往乘坐港鐵需時良久。對於新轉乘站人數不多，他認為或與假期有關，擔心上班時間會大排長龍。黎女士則表示，新轉乘站方便她乘車到元朗，減省乘車時間之餘，轉乘優惠亦可節省車費。她又指，轉車站設有多條巴士線，不論到哪裏都會更方便，唯獨擔心繁忙時間會塞車。

往九龍方向的巴士轉乘站啟用後，會有30條巴士線於該處停站，包括15條全日服務、4條只於凌晨時段服務以及11條只於繁忙時間服務的巴士路線。乘客乘搭有關路線前往該轉乘站，轉乘其他指定巴士路線，可享有轉乘優惠，包括兩間巴士公司聯營的兩條過海路線690及690P。