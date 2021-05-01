男童扮客闖金行劫金鏈　警6小時拘5人包括中二生

大埔前日(4月29日)發生金舖劫案，2名賊人分別假扮客人，聲稱揀選金鏈期間，趁機搶走2條總值約5萬6千港元金鏈。警方將案列作搶劫，並於案發後6小時迅速破案，拘捕5名涉案男童(14至17歲)。

事發金舖位於大埔廣場商場2樓，當日下午4時許，1名賊人闖入金舖聲稱欲選購金飾，着職員取出金鏈展示。相隔數分鐘，另1名賊人亦進入店內，繼而分散職員注意力。而第一名賊人則趁機搶去正在展示的2條金鏈，得手後2人分頭逃跑。

職員見狀即時跑出追截，惟2人逃去無蹤，於是報警。警方大埔警區助理指揮官(刑事) 莊成逸警司指，大埔警區刑事部及分區特遣隊警員循不同方向調查後，發現案中除2名負責落手作案的賊人外，另有3名同黨在附近一帶「睇水」。

警方鎖定目標人物後，於案發當晚成功在大埔區不同地方拘捕該3名負責「睇水」的男童(14至15歲)，據悉正分別就讀中二至中四，警員亦在其中一名被捕男童寓所起回涉案贓物。

警方再於昨日(4月30日)突擊搜查兩個單位，成功拘捕該兩名進入金舖落手搶劫的男童，2人分別15及17歲，同樣就讀中學。莊指，5名被捕男童正被扣查，案件交由大埔警區刑事支援隊跟進。

莊續指，警方留意到本案涉及未成年的中學生有計劃及分工地犯案，當中有人持有僥倖、「搵快錢」的心態，守法意識薄弱，情況危險，呼籲青少年切勿以身試法，以致前途盡毀，並強調盜竊罪為嚴重罪行，一經定罪最高可被判罰監禁10年。