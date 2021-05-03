失業人士倘借錢唔還　又要公帑埋單

港府推出的「百分百擔保個人特惠貸款計劃」，讓失業人士可向銀行借錢最多達8萬元。該計劃由港府通過外匯基金全資擁有的香港按揭證券有限公司負責管理，而港府為該計劃的承擔額為150億元。除了被外界批評該計劃杯水車薪外，亦有意見質疑會造成壞帳，借款人隨時不還款，變相要政府動用公帑替其償還貸款。

立法會財務委員會於今年3月26日通過撥款150億元的承擔額，以推出「百分百擔保個人特惠貸款計劃」予失業人士申請最多8萬元貸款。會上多名議員曾就處理壞帳問題提出質疑，擔心有個別人士因為財政困難或是惡意不還款而造成壞帳，而政府作為計劃擔保人，最終需以公帑替未能償還的貸款人償還貸款。

計劃由港府通過外匯基金全資擁有的香港按揭證券有限公司負責管理，其執行董事兼總裁李令翔當時就壞帳問題解釋指，參考以往提供的「企業百分百擔保計劃」，假設是次計劃的壞帳比例為25％，又指銀行在個人貸款方面，首先會做債務重組，若重組不成功的時候才會考慮其他行動，包括追討、法律行動等等。

香港按揭證券有限公司高級副總裁陳令行亦曾於3月初指若貸款人未能還款，銀行會根據一貫追收安排跟進，又強調借款人不需提供擔保人，因有關貸款由按證公司作承擔，政府已預留相等於預計壞帳率25％款項作承擔額，至於會否將壞帳賣給收數公司，他當時僅指未與銀行討論相關細節。