印度抵港女住客染變種病毒　美園大廈全幢凌晨完成撤離

衞生署衞生防護中心昨日(3日)表示，一名28歲家庭主婦上月4日從印度德里飛抵香港，完成檢疫後返回尖沙咀美園大廈住所，其後於前日(5月2日)入院檢測時發現初步確診新冠肺炎，其後檢測6次，始揭染疫。該婦人涉及N501Y變種病毒株，由於變種病毒株傳染性較高，該名主婦亦在社區逗留8日，港府昨晚8時許開始撤離美園大廈所有住戶，行動至今日(4日)凌晨2時左右順利結束。

今次撤離行動約涉及40個單位，無病徵的住戶送往檢疫中心接受21天強制檢疫；若住戶出現病徵，則會被送往醫院接受治療。

防護中心昨表示，該名感染變種病毒的女子於4月4日乘搭由TATA SIA Airlines(Vistara)營運的航班UK6395從印度德里飛抵香港，4月4日至25日於富豪東方酒店進行檢疫，4月25日完成檢疫後返回美園大廈住所居住。

該女子根據強制檢測要求，4月30日到社區檢測中心進行抵港後第26日的檢測，其結果為「不確定」，她於前日(5月2日)獲安排入院接受進一步檢測，證實染疫並帶有病毒抗體。