港府監管無能　檢測樣本樽淪炒賣品　每個$25有市

港府谷針無效，抗疫無招，待變種病毒在社區傳播後，才急勒令37萬外傭最遲下周日(9日)前完成檢測，連同餐廳、院舍、建造業等需定期檢測的從業員，導致近日檢測量突然大增，「搶樽潮」湧現，網上更有人無本生利，以25港元出售一個樣本樽，甚至可預訂及代取，更表明有存貨。有議員則炮轟政府配套不足致防疫存漏洞，要求檢討目前情況，增加派樽量以滿足需求。

為防止病毒在社區散播，病毒檢測成重要的防疫措施。政府規定安老院、殘疾人士院舍及護養院員工、大部分餐飲業務前線員工等的高風險、高接觸群組，均須接受定期強制檢測，現時全港共有21間社區檢測中心為市民提供檢測服務，包括為須接受強制檢測的人士提供免費服務，市民也可選擇透過於20個港鐵站設置的自動派發機、指定的郵政局及醫院管理局轄下普通科門診診所，免費索取深喉唾液測試樣本收集包。

不過，由於近日變種病毒的出現，政府要求37萬外傭須在限期前完成檢測，令多間社區檢測中心的預約名額紛告爆滿。截至本月4日下午6時，21間社區檢測中心中有10間未來5日的預約名額已爆滿，剩餘的社區檢測中心亦只餘下少量名額，預約情況十分緊張。

由於檢測中心未能預約，故不少必須作定期檢測的市民則改爲索取深喉唾液檢測樣本包。港鐵站放置的自助派發機屬於領取檢測包最方便的途徑，惟檢測包數量嚴重供應不足，常常早上9時許港鐵已宣布20個站的樣本包已全部派發完畢。記者於昨日下午曾到其中一個派發點太子站視察，發現樣本包一早已派完，現場亦無人駐守，不少市民駐足似乎想取檢測包，但只能看到已派發完畢的告示牌。

由於樣本包「一樽難求」，長期處於缺貨狀態，有人則一心打算「發肺炎財」，趁着近日檢測人數大增之際，炒賣本來是免費的檢測包。記者發現網上拍賣平台「旋轉拍賣」出現近20個放售檢測包的貼文，明碼實價出售，價格普遍為一個25港元，40港元可買兩個並於貼文中強調有存貨，買夠10個更可另送贈口罩，亦寫明可提供代取服務，下單後可選擇見面交收或是以速遞寄運。

議員柯創盛批評，政府加大檢測範圍原是好事，但卻後知後覺，未有預先做好配套，導致最終結果與理想有落差，並造成混亂，最終要市民承受到處撲樽的後果。他建議，政府應增設派樽點以及派樽量，並加入規定每人只能領指定數目的檢測包，同時亦應打擊網上放售檢測包的行爲，以確保供應平衡。

食物及衞生局曾於本月初指出，最近數星期，政府每天平均派發約3萬至4萬個深喉唾液樣本收集包；同期，每天收集的樣本瓶數目平均少於2萬個，約為派發量的一半。政府再次呼籲市民及機構毋須過度索取樣本收集包，以便其他有需要的市民也可領取樣本收集包作檢測之用。政府亦會檢視使用情況和市民對檢測服務的需求，適時調整有關服務。