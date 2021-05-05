工會指夏季需800名救生員　康文署暫僅成功招聘15%

踏入泳季，康樂及文化事務署轄下泳灘及泳池的救生員人手短缺，有拯溺員工會今日(5日)與康文署會面討論。工會指，季節性救生員的招聘，長期未達人手要求，現時季節性及公務員救生員的年齡平均數近40歲，反映人手嚴重不足，促康文署盡快就救生員職系進行職系架構檢討，並就此與公務員事務局會面商討。

香港政府拯溺員總工會及港九拯溺員工會多次在會上，問及康文署今季季節性救生員的招聘情況，獲署方回覆指，現時正與400多名求職者進行面試，目前成功招聘約120名季節救性生員。兩個工會均指出，署方目前成功招聘的數字，與夏季需要的800名季節性救生員，相距太遠。

兩工會續指，雖然康文署以防疫為由，只開15個泳灘及局部開放泳池，惟兩工會認為市民疫情下無法外遊，熱衷到泳灘及泳池游泳，即使部分泳灘無救生服務，市民仍然會前往，疫情期間已有逾10宗市民在無救生員情況下於沙灘游泳、不幸溺斃的事件，故認為康文署有必要加快招聘前線救生員。港九拯溺員工會亦在會上提到，現時季節性及公務員救生員的年齡平均數近40歲，人手老化的情況同樣令人擔憂。

香港政府拯溺員總工會主席鄧子安指，季節救生員聘請的人數遠低需求，意味未來康文署只能維持現時於15個泳灘及局部開放泳池提供的救生服務，他批評做法不合理，擔心未來市民在無救生服務的泳灘出意外，無人能及時救援。他又指，今年經濟差，康文署的招聘卻仍未如理想，證明現時聘用救生員的條件已與現實脫節，救生員職系架構急需改革，包括要設立晉升途徑、不要將救生員列入技工職系、容許以先招聘後培訓的方法訓練合資格的救生員等，以吸納更多有興趣投身救生員的年輕人入行。