荃灣堵路藏雷射筆　廚師被判監禁8個月

一名廚師於前年11月12日在荃灣堵路及藏有3枝雷射筆，被控在公眾地方造成阻礙及管有攻擊性武器兩罪。他早前被裁定罪成，今天（5日）在西九龍法院接受判刑。裁判官黃士翔指出，被告在堵路現場叫囂，影響交通，而且他管有多支雷射筆，可供自己和他人使用，使案情更為嚴重，最終判處被告即時監禁8個月。

50歲被告甄偉安，被控於2019年11月12日，在荃灣沙咀道239號外陳列或留下路障，對公眾地方的車輛造成阻礙；以及在同日同地管有3個能發出雷射光束的裝置。

控方案情指，當日沙咀道及川龍街交界有約50人堵路、叫囂、指罵警員，導致交通阻塞，其中被告穿着黑色外套站在人群的前排。當他見到30米外的警員便轉身逃走，期間有回頭望警員，惟他在逃跑時跌倒，最終被警方截停，並在其褲袋內搜出黑色口罩、3枝雷射筆及2粒用膠紙封好的電池，即日被警方以非法集結及管有攻擊性武器罪名拘捕。

裁判官判刑時指，雖然被告只是叫囂，集會人士亦沒有做出其他不法行為，但是首控罪仍應判處監禁。至於次控罪，被告管有3枝雷射筆，而且其能量級數不低，其中一支是第四級別，可以引起火災，或在100米內射傷人的眼睛，另外兩支亦能夠在50至60米內傷人。考慮當時的環境，被告很有可能將它們供給他人使用，使案情更為嚴重。