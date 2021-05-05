黎智英涉欺詐案　明午首度在區院聆訊

官司纏身及正在監獄服刑的壹傳媒黎智英，與壹傳媒集團營運總裁兼時任財務總裁周達權和行政總監黃偉強，涉嫌違反地契使用價值5.16億港元將軍澳工業邨的地段，並隱瞞香港科技園公司，令與黎智英相關的公司獲得租金利益近2,000萬港元。3人被控欺詐罪，最高可被判監7年，案件早前已由裁判法院轉介到區域法院審理，一旦罪成最高可被判監7年，而該案將於明天（6日）下午首度在區院聆訊和進行答辯。

3名被告為黎智英（73歲）、周達權（63歲）和黃偉強（59歲）。控罪指，3名被告於2016年6月27日至2020年5月22日期間藉着欺騙，即向香港科技園公司隱瞞，沒有或未曾在違反於1999年5月25日訂立的租契的情況下使用在將軍澳工業邨駿盈街8號的處所；以及向科技園公司虛假地表示，是在該租契所容許的情況下，使用或曾經使用該處所或該處所的部分，並以此意圖詐騙及誘使科技園公司不執行租契下的權利去採取行動，導致該蘋果日報印刷有限公司及或力高顧問有限公司獲得利益；或導致科技園公司蒙受不利或有相當程度的可能性會蒙受不利。

黎智英涉及多次非法遊行，並因2019年8月18日和8月31日的兩次非法遊行，被裁定1項組織及1項參與未經批准集結罪成，以及承認1項參與未經批准集結罪，3罪共被判監禁14個月，他現正在監獄中服刑。他已就該兩宗案件的定罪和判刑提出上訴。