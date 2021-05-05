印度疫漢女友人涉瞞行蹤　胞兄邀開P　3菲傭即染變種新冠

本港至今爆出10宗社區感染新冠肺炎變種病毒個案，部分病例至今未找到源頭，據悉，當局今日(5日)最新調查揭發原來多宗個案有關連！首宗社區染變種病毒的29歲印度裔男子及其同住菲籍女友人疑「唧牙膏」式披露行蹤，除了日前始透露上月11日到過東涌東薈城，與東涌映灣園染變種病毒的菲傭行蹤重疊，當局最新掌握其女友人胞兄原來與映灣園菲傭相識，連同今日確診的薄扶林豪峰菲傭及鰂魚涌康怡花園N2座菲傭，3女曾於該名菲籍男子的深水埗寓所大開播疫派對，結果3女相繼確診。

衞生防護中心，已即時安排另外兩名出席該聚會的人士進行強制檢疫，惟有關傳播鏈已造成全港37萬外傭被迫強檢，以及多幢大廈居民須撤離檢疫。

首宗於社區感染變種病毒的印度裔男子及其同住菲籍女友人上月17日揭開本港變種疫禍序幕，惟兩人遲至本月3日始透露上月11日到過東涌東薈城，與同樣染變種病毒的東涌映灣園菲傭行蹤相同，專家不排除他們在該處有交叉傳播，且3宗個案再於病毒基因排序下證實有關連。

不過，事件今日峰迴路轉，消息指，當局最新掌握印度男的女友人曾於傳染期內見過居於深水埗的兄長，該名男子原來與映灣園確診菲傭相識，而今日確診、帶有變種病毒的薄扶林豪峰菲傭及鰂魚涌康怡花園N2座菲傭，4人曾於深水埗住所大開「播疫」派對。映灣園菲傭早前已傳染女僱主及10個月大的女少主。有關調查揭發原來10宗社區變種病毒個案中，有7宗來自同一條傳播鏈。

此外，據悉，當局亦發現印度男的女友人於傳染期內曾探望居於柴灣興華（二）邨的母親。翻查資料，興華（二）邨豐興樓本月3日被驗出污水樣本帶有新冠病毒，當日已被納入強檢大廈名單。當局今日將其胞兄及母親兩人緊急送院檢驗，目前正等候化驗結果。

被問到有關患者涉隱瞞行蹤，衞生防護中心傳染病處主任張竹君昨（4日）曾指不排除病人可能最近才記起一個月前的行蹤，但如證實屬故意隱瞞會作出檢控。