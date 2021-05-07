東方日報A1：印漢菲女連環播毒　變種殺入公屋

隨時引爆第5波疫情的變種病毒群組爆不停，至今已有10宗社區感染新冠肺炎變種病毒個案，最少7宗個案有關連。防護中心昨日再公布約5宗初步確診個案，當中包括柴灣興華（二）邨豐興樓的一名67歲女住客，昨晚該幢大廈須封區強檢，成為變種病毒攻陷的首幢公屋。據了解，該名67歲女患者上月在家中接待了社區變種病毒首宗個案的杜拜來港印度裔男，及其菲籍女友人，女患者是菲籍女的母親。社區連環爆疫事件揭有人涉最少兩度隱瞞行程，以致變種病毒在港島、九龍大散播。有專家指，表面證據顯示目前有數名確診者涉嫌隱瞞行蹤，認為當局要嚴正處理。衞生署正跟進事件，並稱有需要時會徵詢律政司意見檢控相關人士。

衞生防護中心公布，昨日錄得約5宗初步確診個案中，包括柴灣興華（二）邨豐興樓的67歲女住客。至於昨日新增的兩宗確診個案，分別為由菲律賓及印尼抵港的外傭，被列為輸入個案，迄今本港確診個案累計增至11,799宗。

中心前日已透露，帶變種病毒的印度裔男與菲籍女友人上月13日曾在柴灣興華（二）邨豐興樓出席聚會。其後，3名聚會參與者在上月18日在深水埗福榮街舉行聚會，3名出席該聚會、分別居東涌映灣園、鰂魚涌康怡花園及薄扶林豪峰的菲傭染疫。

不過，中心的流行病學調查發現，被列為菲籍女友人密切接觸者的親友，分別於上月25日及本月1日曾於深水灣泳灘與朋友進行聚會。鑑於該名菲籍女子帶有變種病毒，出席上述兩個聚會的人士亦須進行強制檢疫。政府另會發出強制檢測公告，要求上月25日至本月1日在深水灣泳灘逗留的人士，須於明日或之前接受檢測。

翻查紀錄，印度裔男於上月17日確診，其菲籍女友人於翌日亦同告確診，而居東涌映灣園菲傭上月30日證實染疫。不過，印裔男及女友人本月3日才向政府人員透露上月10日曾到過東涌東薈城，行程與東涌映灣園菲傭相撞，二人亦至翌日才「唧牙膏」式交代位於東涌的行程細節。

再相隔一日，印裔男及菲籍女才爆出原來二人曾於上月13日舉行聚會，出席聚會的親友因而並無接受強制檢疫，而聚會的3名參與者數日後亦另開派對，當中東涌映灣園外傭等3名染變種病毒的外傭亦在場，方令變種病毒傳播鏈串連起來，惟事件已連累全港外傭要強制檢測及3名外傭居所的住戶要檢疫。一連串事件顯示，二人確診後涉一度隱瞞自己曾到過東涌及參與涉及多人的聚會。

醫學會傳染病顧問委員會聯席主席曾祈殷昨在電台節目表示，出席兩個派對的3人是傳播媒介的成數頗高，詳細要待病毒基因排序確定。他指雖然找到傳播鏈，但由首名確診者至最新的確診者之間已相隔兩星期，擔心已造成廣泛傳播，認為要加強追蹤患者的接觸者，了解有否出現第二及第三代確診。對於首名確診的印度裔男子或蓄意隱瞞行蹤，曾認為如最終確定有人隱瞞，導致社區傳播，應該要承擔法律責任。

曾又指，明白聚會時可能有朋友的朋友出現，大家未必認識，但確診者要如實透露到過的地方、大概出席人數及出席人士聯絡途徑等。

香港大學感染及傳染病中心總監何栢良亦指，表面證據顯示目前有數名確診者涉嫌隱瞞行蹤，認為當局要嚴正處理，轉介警方跟進，若有足夠資料應作出檢控。他表示，最新的確診個案與首宗確診的時間相隔頗長，可能出現三代傳播，相信3名外傭於上月18日的聚會中受感染，但染疫後至她們確診前，期間有3天公眾假期，若她們有外出活動，或衍生更多傳播。

更多新聞，請瀏覽東方日報網頁：