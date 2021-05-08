政Whats噏：周琬雯稱因私人理由辭任區議員　宣誓前夕逾10人請辭

立法會下周三（12日）將恢復二讀辯論《2021年公職(參選及任職)(雜項修訂)條例草案》，修例後所有現任區議員均須宣誓擁護《基本法》及效忠香港特區，修例草案審議前夕，再多一名區議員宣布辭職。公民黨（公文袋）深水埗區議員周琬雯，尋晚（7日）深夜喺Facebook發貼文，宣布自己「基於私人理由」，將於下月1日起辭任深水埗區議員一職。

周琬雯表示，自己喺本月7日向深水埗區議會主席楊彧遞交辭職信，將於2021年6月1日起辭任深水埗區議員一職，形容有關決定係「基於私人理由」，但又謂「明就明」，希望一眾街坊能夠理解佢所做嘅決定。佢又向公文袋美孚團隊其他三位致歉，又感謝佢哋嘅栽培同包容。

公文袋喺2019年區議會選舉中，成功喺深水埗區嘅美孚北、美孚中同美孚南3個選區插旗，但隨住身兼區議會副主席嘅美孚中選區區議員伍月蘭喺舊年7月底退黨，加上周琬雯宣布辭任區議員，公文袋喺美孚3區只係得返喺美孚北擔任區議員嘅李俊晞。至於周所提及嘅美孚團隊，仲包括葵青區荔華選區區議員張鈞翹。

自政府喺2月底提出修例以嚟，至少有10名區議員已決定辭職，包括涉去年民主派「35+」初選案嘅譚凱邦、范國威、林卓廷同李嘉達等，以及表明拒絕宣誓而辭職嘅杜嘉倫、袁浩倫同黎銘澤。政界預計，當修例草案喺立法會通過後，短期內陸續會再有區議員辭職。